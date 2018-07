ALBETTONE – Scontro frontale in via Ca’ Brusà

Incidente poco prima di mezzogiorno ad Albettone in via Ca’ Brusà vicino a Lovolo, via che porta al casello autostradale di Albettone-Barbarano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del Suem 118 e la Polizia Locale dell’Unione Comuni Basso Vicentino. In base alle prime informazioni lo scontro sarebbe avvenuto fra un veicolo condotto da A.B. 73enne di Padova e un autoarticolato per una mancata precedenza.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza proveniente da Noventa e portata in ospedale con un codice giallo (media gravità).

Notizia in aggiornamento