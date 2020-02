Al via domani Hit Show a Vicenza: tutte le informazioni

Apre domani sabato 8 febbraio HIT Show 2020, il Salone Internazionale dedicato a caccia, tiro sportivo e outdoor nel quartiere fieristico di Vicenza fino a lunedì 10. Tre giorni che accolgono il mondo venatorio e sportivo su cinque padiglioni e che vedranno protagoniste le aziende top del settore.

Il taglio del nastro che darà il via alla nuova edizione, con i rappresentanti delle Istituzioni e gli atleti Azzurri guidati dal Presidente FITAV Luciano Rossi, è fissato domani alle ore 12.00 presso l’Area Il Tiro a Volo verso le Olimpiadi (Hall 2). Parteciperanno Fabio Sebastiano (Consigliere IEG), Marco Lunardi (Assessore alla Pianificazione del territorio del Comune di Vicenza), Davide Faccio (Consigliere della Provincia di Vicenza), Giuseppe Pan (Assessore alle Politiche agricole, Caccia e Pesca della Regione Veneto).

Presenti a HIT Show le principali associazioni industriali e artigianali di categoria, del commercio, le federazioni del tiro sportivo come FITAV e le associazioni venatorie.

In mattinata il convegno a cura di ANPAM, alle ore 10.30 nella HIT Arena, Hall 7. Ed è proprio una ricerca promossa da ANPAM, realizzata dall’Università di Urbino e presentata a HIT Show nel 2018, che fotografa il settore armiero in Italia: il comparto vale complessivamente quasi 7,3 miliardi di euro (0,44% del Pil nazionale) e conta oltre 87 mila occupati nell’intera filiera.

Nell’anno delle Olimpiadi, HIT Show 2020 sarà fortemente caratterizzato dallo spirito olimpionico nel Tiro a volo. La FITAV, Federazione Italiana Tiro a Volo, conta in Italia 420 società in attività e 21mila atleti tesserati e rappresenta una disciplina orgoglio del made in Italy, sotto il profilo atletico e tecnologico: ai Giochi Olimpici di Rio 2016 la squadra degli azzurri ha visto il maggior numero di atleti qualificati e il Tricolore ha conquistato un eccellente numero di medaglie vinte, aggiungendo alle performance degli atleti azzurri anche le prestazioni di dotazioni tecniche made in Italy: 13 delle 15 medaglie olimpiche assegnate sono state ottenute da atleti equipaggiati con armi o munizioni di produzione italiana.

A HIT Show il pubblico potrà incontrare i campioni italiani e respirare già l’emozione del podio. La squadra azzurra sarà rappresentata da Diana Bacosi, medaglia d’oro nello Skeet a Rio 2016, Maria Lucia Palmitessa, oro nella specialità Fossa olimpica al Campionato del mondo Juniores 2017 di Mosca; Mauro De Filippis, Argento Fossa olimpica e oro a squadre ai campionati del mondo 2019 a Lonato del Garda; i giovanissimi Lorenzo Ferrari, oro nella Fossa Olimpica al campionato del Mondo 2018 a Changwon in Corea del Sud e oro individuale nella stessa disciplina alla Junior World Cup di Suhl in Germania nel 2019, e Sofia Littamè, oro nella fossa olimpica Junior al campionato europeo 2019. Jessica Rossi, oro Fossa olimpica a Londra 2012 dove ha conquistato il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100. E ancora: Riccardo Filippelli, bronzo nello Skeet al Campionato del Mondo di Changwon in Corea del Sud; Tammaro Cassandro, argento nello Skeet al Campionato del Mondo di Lonato del Garda 2019. Infine, Mara Silvana Stanco, bronzo Fossa olimpica individuale al campionato del mondo del 2018 a Mosca, Claudia De Luca, oro nel Double Trap ai Campionati del Mondo 2019 e Marco Innocenti, argento nel Double Trap a Rio 2016. Infine, le leggende Giovanni Pellielo, tre volte argento ad Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016 e bronzo a Sidney 2000, dieci titoli mondiali e 12 europei ed Ennio Mattarelli, classe 1928, oro a Tokyo 1964.

Il ricco calendario di convegni e workshop farà il punto, tra gli altri temi, assieme alla Regione Veneto sullo stato dell’arte delle consistenze faunistiche selvatiche. L’ampia esposizione vedrà le aziende leader del settore presentare a HIT Show le novità di catalogo alle community di appassionati che amano vivere appieno la natura e l’esperienza outdoor. Per rimarcare il valore aggiunto di design e innovazione, quest’anno gli Outdoor Awards, i premi ai migliori prodotti nell’abbigliamento, calzature e accessori per la vita all’aria aperta, si arricchiscono di una nuova sezione dedicata espressamente alla tecnologia e, altra novità, del voto di una giuria di qualità di esperti e giornalisti di settore che si affianca al voto del pubblico che tanto successo ha riscosso nell’edizione dello scorso anno. Gli appassionati sportivi troveranno anche nell’area dedicata al turismo venatorio (Hall 1), una selezione delle migliori proposte di viaggio per praticare il proprio hobby nelle più interessanti località in Italia e all’estero.

E a proposito di eccellenze, di artigianalità che sconfina nell’opera d’arte, ecco “Fucili d’autore”. Allestita nella Hall 6, questa nuova area presenterà ai visitatori, in un ambiente esclusivo e accogliente, veri e propri capolavori dell’arte armiera, dando la possibilità di incontrare i maestri artigiani, fissare appuntamenti con le aziende o cercare l’oggetto da collezione.

Caccia e civiltà, binomio che prende forma nell’allestimento curato dal Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo, torna dopo il successo della scorsa edizione a HIT Show 2020 conla mostra “Le origini dell’uomo e della caccia” che proporrà, accanto all’imponente fauna dell’ultima era glaciale, tra mammuth, rinoceronti lanosi, orsi, cervi dalle corna a cespuglio, un vero e proprio viaggio nel tempo all’insegna del pensiero di Charles Darwin, nella Hall 2 del quartiere fieristico di Vicenza. Novità di questa edizione, la compresenza degli ominidi con l’homo erectus in un colpo d’occhio sulla diversa sequenza evolutiva, che mette in gioco fattori come l’adattamento all’ambiente e l’abilità di modificarlo.

Link al calendario completo della manifestazione: www.hit-show.com/it/