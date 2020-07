Al via a Schio il bando cultura 2021

Antonio Caregaro Negrin, Olinto De Pretto, Francesco Verla, ma anche Dante Alighieri. Saranno questi alcuni dei protagonisti della cultura scledense del prossimo anno. È stato pubblicato in questi giorni il bando del Comune per la selezione di progetti culturali da realizzare in città nel corso del 2021 con l’obiettivo di favorire la promozione di diversi linguaggi d’arte e di spettacolo. Al centro del tema di questa edizione scledensi illustri e figure storiche legate alla città. Termine delle proposte entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Nella procedura di selezione verranno privilegiate, infatti, rassegne, festival o proposte inerenti alle opere e alla vita di Antonio Caregaro Negrin, architetto di fiducia di Alessandro Rossi e di cui nel 2021 ricorre il bicentenario della nascita, così come le iniziative culturali legate allo scledense Olinto De Pretto, agronomo, imprenditore, geologo e fisico di cui il prossimo anno si celebra il centenario della morte. Non solo: nel 2021 ricorre il quinto centenario della scomparsa del pittore Francesco Verla, autore della pala “Lo sposalizio mistico di Santa Caterina” conservata nella chiesa di San Francesco e, dunque, verranno favorite anche le proposte dedicate alla produzione di questo artista. Il bando, inoltre, prevede un’attenzione particolare anche ai progetti che hanno come protagonista Dante Alighieri, in vista delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del “sommo poeta”.

Come di consueto, anche per l’edizione 2021, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati il Lanificio Conte, lo Spazio Shed, Palazzo Toaldi Capra, Piazza Falcone Borsellino, Palazzo Fogazzaro, la chiesa di San Francesco e il Meeting Box con lo scopo di valorizzare i luoghi coinvolti arricchendo così l’offerta culturale cittadina e stimolando la collaborazione tra più realtà. Per le realtà ammesse al bando a disposizione il supporto del Comune anche per la campagna di comunicazione e per l’organizzazione delle iniziative.

Il bando, inoltre, è rivolto anche a chi presenta proposte che vanno a integrare le iniziative legate alla Giornata della Memoria, al Giorno del Ricordo, alla Giornata della Legalità, al Dantedì, alla Notte dei Musei, alla Festa europea della Musica, alla mini-rassegna teatrale estiva, agli spettacoli estivi di danza e musica e alla mostra Mercato Giardino Jacquard.



«Il bando, anche per il 2021, è un’opportunità per le associazioni del territorio per presentare nuove iniziative con finalità culturali e sociali dirette allo sviluppo della vita comunitaria – dice l’assessore alla cultura Barbara Corzato -. Cogliendo la celebrazione di alcuni anniversari, per questa edizione abbiamo voluto puntare su delle proposte che mettono al centro alcune figure che hanno segnato la storia della nostra città e che meritano di essere approfondite».

Le proposte dovranno essere presentate al Servizio Cultura del Comune di Schio e le iniziative dovranno realizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Tutte le informazioni dettagliate sul bando sono consultabili sul sito del Comune di Schio.