Al TCVI spettacoli sospesi fino all’8 marzo

Prosegue per un’altra settimana la chiusura del Teatro Comunale di Vicenza, per ottemperare a quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”: tutti gli eventi previsti nel programma del Teatro Comunale Città di Vicenza saranno quindi sospesi fino a domenica 8 marzo.

Sono annullati o rinviati i seguenti spettacoli:

il concerto di Richard Goode , in programma lunedì 2 marzo alle 20.45, in Sala Maggiore;

, in programma alle 20.45, in Sala Maggiore; l’appuntamento con il Cinema al Ridotto di martedì 3 marzo alle 20.00 con “ Macbeth” di Giuseppe Verdi, diretto da Daniel Barenboim trasmesso dalla Staatsoper Unter den Linden di Berlino ;

alle 20.00 con “ di Giuseppe Verdi, diretto da trasmesso dalla Staatsoper Unter den Linden di Berlino il musical – spettacolo fuori abbonamento – con le musiche dei Queen e di Ben Elton “ We will rock you” previsto in doppia data mercoledì 4 e mercoledì 5 marzo alle 20.45;

previsto in doppia data e alle 20.45; Lo spettacolo di danza in Sala Maggiore “Cenerentola” – coreografie di Jiři Bubenicek – per il Nuovo Balletto di Toscana, in programma sabato 7 marzo alle 20.25 e domenica 8 marzo alle 18.00, preceduto in entrambe le date dalla performance del Progetto Supporter “Ordinary Pepole” creata e interpretata da Marco di Nardo e Juan Tirado, una produzione Danza in Rete Festival Vicenza Schio, in anteprima nazionale.

Gli eventi sono rinviati, la Fondazione Teatro Comunale è già attiva per recuperare appena possibile gli appuntamenti di spettacolo; per i possessori dei biglietti, che non intendono partecipare agli eventi posticipati, è possibile richiedere il rimborso del biglietto, entro 5 giorni dalla fine dell’ordinanza di sospensione. Per ottenere il rimborso, bisogna scrivere a biglietteria@tcvi.it oppure telefonare allo 0444.324442. La biglietteria del Teatro Comunale, in Viale Mazzini 39, resta regolarmente aperta la prossima settimana dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15.

Per gli eventuali rimborsi dei concerti è possibile rivolgersi anche alla biglietteria della Società del Quartetto, in vicolo Cieco Retrone 24, aperta in orari di ufficio (info@quartettovicenza.org – tel. 543729).