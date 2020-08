Al Suem di Vicenza un nuovo generatore di ozono per sanificare ambulanze

ABAM onlus ha donato al Suem 118 di Vicenza un generatore di ozono professionale del valore di circa 2.500 euro, che potrà essere utilizzato nel trattamento di sanificazione e deodorizzazione dei mezzi di soccorso.

Grazie alla sua trasportabilità, l’apparecchiatura donata può essere spostata da un mezzo all’altro, a seconda delle necessità, e allo stesso tempo si caratterizza per la grande semplicità di utilizzo: tramite la tastiera a display LCD è possibile inserire i parametri operativi e quindi avviare la sanificazione. Inoltre la sua capacità (fino a 50 mq e 150 metri cubi) la rende più che sufficiente non solo per essere impiegata sui mezzi di soccorso, ma anche per gli spazi della Centrale Operativa del Suem, in caso di necessità.

«Questa donazione – spiega Manfredo De Paolis, tesoriere di ABAM onlus – va ad aggiungersi alle altre già fatte in precedenza dalla nostra associazione al Suem, in particolare termometri a raggi infrarossi e vari dispositivi di protezione”.

«Ringrazio quanti hanno contribuito a questa donazione – sottolinea il dott. Federico Politi, direttore del Suem 118 della provincia di Vicenza – che non solo riconosce il ruolo di grande rilievo che ha avuto il servizio di soccorso durante la fase più acuta dell’emergenza Covid, ma soprattutto ci metterà nelle condizioni di continuare a svolgere questo compito anche in futuro, in caso di necessità, con la massima garanzia di sicurezza per i pazienti e per i nostri operatori».