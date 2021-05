AIRC Vicenza: aumentano i tumori, torna in piazza L’Azalea della Ricerca per la Festa della Mamma

Da 37 anni L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC è l’alleata della salute di tutte le donne.

Sabato e Domenica 9 maggio, per laFesta della Mamma, compatibilmente con le indicazioni delle autorità, anche i volontari AIRC di Veneto e Trentino Alto Adige tornano nelle piazze per distribuire questo prezioso fiore. Se non sai dove richiedere l’azalea, cerca la piazza a te più vicina sulla mappa di www.lafestadellamamma.it, o con un piccolo sovrapprezzo puoi averla direttamente a casa ordinandola su Amazon.it.

Sarà l’occasione per fare un regalo speciale e per compiere un gesto concreto a sostegno di 5mila ricercatori AIRC impegnati a trovare le giuste risposte per tutte le pazienti.

Lo scorso anno in Italia 182mila donne hanno ricevuto una diagnosi di cancro. Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a 5 anni è arrivata al 63%, percentuale che cresce fino all’87% per il tumore al seno. Un traguardo importante che non può bastare perché resta ancora molto da fare per riuscire a curare tutte le donne.

BELLUNO: 1 + 19 piazze

Belluno città (domenica in piazza dei Martiri della Libertà)

In provincia:

Agordo (sabato e domenica in piazza Libertà), Alleghe (sabato in piazza Kennedy), Canale d’Agordo (sabato in piazza Papa Luciani), Cortina d’Ampezzo (sabato in Corso Italia c/o La Cooperativa), Domegge di Cadore (domenica in via Roma), Feltre (domenica in Largo Castaldi), Lentiai (sabato e domenica in piazza Crivellaro), Limana (sabato in piazza Municipio e domenica davanti alla Chiesa), Longarone (domenica in piazzetta Sartori), Pieve di Livinallongo (domenica in piazza VII novembre), Rivamonte Agordino (domenica in piazza della Chiesa), Santa Giustina (domenica davanti alla Chiesa), Soverzene (domenica in piazza Municipio), Trichiana (sabato in piazza Merlin), Villa di Villa (sabato e domenica in piazza Indipendenza), Voltago Agordino (sabato in piazza 13 Ottobre, sabato e domenica in piazzale Caduti e Dispersi in Russia).

PADOVA: 8 + 33 piazze

Padova città: sabato e domenica in piazza Cuoco e in via Altinate c/o store Coin; domenica in piazza Duomo, piazza Forcellini, piazza Croce, piazzale Firenze, via Roma e Prato della Valle-angolo via Umberto;

provincia:

Abano Terme (domenica piazza Sacro Cuore-via Volta), Bresso (domenica in piazza del Mercato), Cittadella (domenica in piazza Pierobon), Conselve (domenica in piazza XX Settembre), Casale di Scodosia (domenica davanti al Duomo), Este (sabato e domenica in piazza Maggiore), Bresseo (domenica in piazza del Mercato), Isola Mantegna (domenica davanti alla Chiesa parrocchiale), Limena (domenica in via Roma), Maserà di Padova (domenica in via Conselva e davanti alla Chiesa), Montagnana (sabato e domenica in piazza Vittorio Emanuele), Merlara (sabato davanti alle Poste, domenica davanti alla Chiesa), Monselice (domenica in via Roma), Montagnana (sabato e domenica in piazza Vittorio Emanuele), Noventa Padovana (domenica in via Roma), Piazzola sul Brenta (domenica in piazza Camerini e davanti alla Chiesa parrocchiale), Piombino Dese (sabato in via della Vittoria), Piove di Sacco (domenica in via Roma), Ponte di Brenta (sabato c/o Centro La Corte Mortise, domenica in piazza Barbato e davanti alla Chiesa parrocchiale), Ponte San Nicolò (domenica davanti Parrocchia San Leopoldo), Presina (domenica davanti Chiesa parrocchiale), Rubano (domenica in piazza della Repubblica), Saccolongo (domenica in piazza Mercato), San Domenico (domenica ai Campi sportivi Ceron), Sarmeola (domenica in piazza San Fidenzio), Stanghella (domenica in piazza Pighin), Trebaseleghe (sabato e domenica davanti chiesa San Ambrogio e davanti alla Chiesa), Vaccarino (domenica davanti alla Chiesa), Villatora di Saonara (domenica in piazzale SS Simeone e Giuda Apostoli).

ROVIGO: 7

Adria (domenica in piazza Garibaldi), Badia Polesine (sabato in via Dante Alighieri e sabato e domenica in piazza Vittorio), Bottrighe (domenica piazza Libertà), Pincara (sabato e domenica in piazza Martiri della Libertà), Salara (sabato e domenica in piazza Roma), Porto Viro (domenica in piazza Marconi a Lonada).

TREVISO: 4 + 33

Treviso città: sabato e domenica Corso del Popolo c/o store Coin e Porta San Tomaso, domenica in piazza Monte di Pietà e sagrato Chiesa Santa Maria del Rovere;

provincia:

Arcade (domenica in piazza Vittorio Emanuele), Casale sul Sile (domenica in piazza All’Arma dei Carabinieri), Casier (domenica in piazza San Pio X), Castagnole (sabato e domenica davanti alla Chiesa), Castelfranco Veneto (domenica in piazza Vittorio Emanuele II), Cessalto (domenica in piazza Martiri della Libertà), Col San Martino (domenica davanti alla Chiesa), Conegliano (domenica in piazza XVIII Luglio), Dosson (domenica in piazza Marconi), Farra di Soligo (domenica davanti alla Chiesa), Gaiarine (sabato e domenica in piazza della Chiesa), Giavera del Montello (sabato e domenica in piazza Arditi e a Cusignana), Lughignano (domenica in piazza San Martino), Mogliano Veneto (domenica in piazza dei Caduti), Montebelluna (domenica a Loggia dei Grani), Oderzo (domenica in piazza Grande), Olmi (domenica parcheggio Chiesa), Paese (sabato e domenica in piazza Monsignore Andreatta), Ponte di Piave (domenica piazzale Chiesa), Pieve di Soligo (sabato e domenica in piazza Umberto I e piazza Emanuele II), Postioma (sabato e domenica via Gemelli 5), Roncade (domenica sotto i Portici), Refrontolo (sabato pomeriggio e domenica davanti alla Chiesa), San Vendemiano (domenica davanti alla Chiesa), San Biagio di Callalta (domenica davanti alla Chiesa), Silea (domenica in piazza dei Trevigiani nel Mondo), Soligo (sabato pomeriggio e domenica in via dei Colli), Spresiano (domenica in piazza Luciano Rigo), Valmareno (sabato davanti alla Chiesa), Vazzola (domenica in piazza Vittorio Emanuele III), Zero Branco (domenica in piazza Umberto I).

VENEZIA: 6 + 43

Venezia città: domenica Giudecca alla Palanca, Saccafisola, Zattere, Chiesa Gesuati, Campo Santa Margherita, campo SS. Giovanni e Paolo.

Borbiago (sabato in piazza Giovanni XXIII), Burano (domenica in piazza Galluppi), Campagna Lupia (sabato e domenica in piazza Matteotti), Camponogara (domenica davanti alla Chiesa), Chioggia (domenica in Corso del Popolo e Ridotto Madonna davanti alla Chiesa), Concordia Sagitaria (domenica in via Carneo), Dese (domenica davanti alla Chiesa), Dolo (domenica in via Mazzini), Fossò (sabato in via Roma c/o panificio Remo), Gaggio (domenica in piazza I Maggio), Jesolo (domenica in piazza Matteotti), Lido (domenica in Gran Viale e Piazzale Sant’Antinio), Lughetto (domenica davanti alla Chiesa), Marano (domenica davanti alla Chiesa), Marcon (domenica in viale San Marco), Martellago (domenica in piazza Bertati), Mellaredo (domenica in via Noalese Sud), Mestre (sabato e domenica in piazza XXVII Ottobre c/o Le Barche,domenica in via Cappuccina davanti alla Chiesa e in Largo Divisione Julia), Mirano (sabato e domenica in piazza Martiri della Libertà), Murano (sabato sera e domenica in Campo San Donato, Fondamenta Vetrai, Rivalonga), Noale (sabato e domenica sotto La Loggia), Portogruaro (domenica in piazza della Repubblica), Pellestrina (sabato e domenica in piazza Ognissanti, piazza sant’Antonio e via Zennari), Robegano (sabato e domenica davanti alla Chiesa), Salzano (sabato e domenica in piazza Pio X), San Liberale (domenica davanti alla Chiesa), San Michele al Tagliamento (sabato e domenica in piazza Libertà), San Pietro in Volta (sabato e domenica in Campo Chiesa), San Stino di Livenza (sabato in piazza Goldoni), Scorzè (domenica in piazza Aldo Moro), Sottomarina (domenica Lungadige Adriatico davanti Tavernetta), Torre di Mosto (sabato e domenica in piazza Indipendenza), Tessera (domenica davanti alla Chiesa), Vigonovo (domenica in piazza Galta e in piazza Marconi).

VICENZA: 5 + 18

Vicenza città: sabato e domenica in piazza Castello c/o store Coin, domenica in piazza Biade, in piazza Duomo, in piazza Matteotti, in piazza della Vittoria;

provincia

Arzignano (sabato e domenica in piazza Libertà), Asiago (domenica in piazza Il Risorgimento), Barbarano (sabato e domenica in piazza Roma), Bastia di Rovolon (domenica in piazza Duomo), Brendola (domenica in piazza Mercato), Campiglia dei Berici (domenica davanti alla Chiesa), Marostica (domenica in piazza Castello e davanti alla Chiesa), Montecchio Maggiore (sabato e domenica in piazza Marconi), Noventa Vicentina (sabato in via Giorgione c/o Migross e domenica in piazza IV Novembre), Orgiano (sabato e domenica in piazza Marconi), Ponte di Barbarano (sabato e domenica in piazzale della Chiesa), Sossano (sabato e domenica in piazza della Chiesa), Sandrigo (domenica davanti al Duomo), Scaldaferro di Pozzoleone (domenica in piazza Scaldaferro), Schio (domenica davanti al Duomo), Thiene (sabato e domenica in piazza Chilesotti), Torri di Quartesolo (sabato pomeriggio e domenica in piazza del Municipio).

VERONA: 11 + 33

Verona città: da mercoledì a sabatoin via Colonello Fincato c/o distributore Keropetrol;da venerdì a domenica in via Scalzi 1 e in via IV Novembre 20 c/o Gelaterie Terra & Cuore, in piazza Vittorio Veneto, sabato e domenica in Corso Cavour 2 c/o Palazzo Carlotti, in via Roma, in piazza Erbe, davanti chiesa Santa Anastasia, via Cappello c/o store Coin, in via Roma, sabato in via Boito c/oErbisti-Borgo Venezia,domenica in piazza dei Caduti – Santa Lucia.

In provincia: Affi (sabato e domenica c/o Grand’Affi e in via Pascoli 18/19 c/o Affi1), Bardolino (domenica in Lungolago Lenotti), Borghetto (domenica in piazza della Chiesa), Buttapietra (domenica in piazza Roma), Bovolone (sabato e domenica davanti alla Chiesa in via Carlo Alberto), Ca’ di David (domenica in piazza della Chiesa), Castagnaro (domenica in piazza Dante Alighieri), Castel d’Azzano (domenica in piazza Violini Nogarola), Cavaion (domenica in piazza della Chiesa), Custoza (davanti alla Chiesa), Dossobuono (domenica in Corso Cavour), Garda (domenica in piazzale Roma), Isola della Scala (domenica in piazza Martiri della Libertà), Legnago (domenica in piazza Garibaldi), Montorio Veronese (domenica in piazza Buccari), Negrar (domenica dietro al Municipio), Povegliano Veronese (domenica in piazza IV Novembre), Raldon (domenica in piazza Alcide De Gasperi), Roveredo di Guà (sabato e domenica davanti alla Chiesa), San Bonifacio (domenica in piazza Costituzione), San Giovanni Lupatoto (domenica in piazza Umberto I), Santa Maria di Zevio (sabato pomeriggio e domenica in via I Maggio), San Martino Buon Albergo (domenica in piazza del Popolo), Sommacampagna (sabato al Golf Club Verona e sabato e domenica davanti alla Chiesa), Pescantina (sabato davanti Farmacia di San Rocco e domenica davanti al Duomo), Zevio (sabato e domenica in piazza Santa Toscana), Valeggio sul Mincio (da mercoledì a sabato c/o distributore Keropetrol e domenica davanti alla Chiesa), Villafranca (domenica davanti al Duomo).

ALTO ADIGE: 3 + 2 piazze

Bolzano città: sabato in piazza Matteotti e domenica in piazza Domenicani, in via Galilei 30 c/o Twenty; Merano (in piazza del Grano), Bressanone (sabato e domenica Bastioni Maggiori).

TRENTINO: 2 + 5

Trento città: domenica in Largo Carducci e in via San Pietro

Pergine Valsugana (sabato e domenica in piazza Municipio e in via 3 Novembre 21), Rovereto (domenica in largo Posta e in via Garibaldi), Riva del Garda (domenica in piazza Cavour).

Trova tutte le piazze AIRC qui: www.lafestadellamamma.it