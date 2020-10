Ai concorsi IPAB 600 candidati per 21 posti di OSS e infermiere

Più di 550 gli iscritti per entrare in ruolo come Oss (15 i posti), 50 come infermieri per i sei posti disponibili.

Più di 550 domande per operatore sanitario e 50 per infermiere. Questo è l’esito dei due bandi indetti da Ipab di Vicenza per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 infermieri e 15 Oss.

“Una partecipazione che ha superato ogni nostra più rosea previsione – dice il presidente di Ipab di Vicenza, Ermanno Angonese – Tuttavia, se si pensa che l’ultimo concorso per operatori socio-sanitari risale a quasi 15 anni fa e quello per gli infermieri a nove, possiamo già ritenerci molto soddisfatti”.

“Con questi numeri – aggiunge il direttore Annalisa Bergozza – siamo in grado di creare anche una graduatoria utile a scorrere altri posti che dovessero risultare vacanti o per la copertura di assenze a vario titolo. Attendiamo tuttavia di vedere i numeri di partecipazione effettiva nonché le reali accettazioni di incarico in quanto in molti casi i nominativi provengono da fuori provincia o regione. Siamo comunque orgogliosi dell’elevata partecipazione, segno che Ipab di Vicenza torna ad essere attrattiva per il mondo del lavoro. Se le nostre necessità non si risolveranno con questi due concorsi, nel 2021 indirremo nuovi bandi”.

Le prove scritte riservate agli infermieri avranno luogo presso la Sala polifunzionale della residenza Salvi, venerdì 23 ottobre, mentre gli orali martedì 27, entrambi con inizio alle ore 9.00. Per gli operatori sanitari, gli scritti sono previsti il 2 novembre prossimo e gli orali il 9 dello stesso mese presso il Palazzetto dello Sport di Vicenza.