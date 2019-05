Aggressione sessuale ad autista donna e ferimento anziana: la condanna di Rucco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aggressione a sfondo sessuale di una autista e ferimento di un’anziana, la condanna del sindaco

Il sindaco di Vicenza sottolinea il suo sconcerto di fronte al gravissimo episodio di aggressione a sfondo sessuale ai danni di una giovane autista (leggi articolo con foto e intervista video), mentre era al lavoro nel suo mezzo, e ferimento di un’anziana gettata a terra con violenza. A nome della città il primo cittadino esprime vicinanza e solidarietà alle due vittime, ribadendo che quanto accaduto non è tollerabile. Nell’evidenziare l’encomiabile spirito civico dell’anziano che ha messo in fuga l’aggressore prima che portasse a termine la violenza fisica e la prontezza della nipotina dell’anziana che ha chiesto aiuto al 113, subìto intervenuto, il sindaco auspica una condanna esemplare per una persona che ha dimostrato il più totale disprezzo verso il genere femminile prima ancora che verso la legge.