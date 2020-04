Aggiornamento tamponi IPAB Vicenza: no nuovi decessi e positivi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nota di aggiornamento al 17 aprile, ore 17.00:

· nessun nuovo decesso;

· nessun nuovo ospite positivo;

· nessun nuovo ricovero;

Residenza “O.Trento”

· È stato reso noto oggi l’esito dei 90 tamponi eseguiti sui restanti ospiti della Residenza: 89 negativi; si è in attesa del risultato, non pervenuto (in progress), del 90° e ultimo tampone;

si ricorda che sono risultati negativi al tampone (effettuato in data 15 e 16 aprile) 30 ospiti del reparto n. 5; si è in attesa del risultato del 31° e ultimo tampone;

si ricorda che ad oggi sono risultati positivi al tampone n. 7 dei 188 tra dipendenti e collaboratori (i tamponi sui dipendenti vengono ripetuti più volte).

Altre Residenze

È stato reso noto oggi l’esito dei 156 test sierologici effettuati a tutto il personale dipendente della Residenza “G.Salvi”: tutti negativi

· È stato reso noto oggi l’esito dei 73 test sierologici effettuati a tutto il personale dipendente della Residenza “Monte Crocetta”: tutti negativi;

Sommando il personale dipendente delle due Residenze si tratta complessivamente di 229 test sierologici risultati tutti negativi.

· Sono stati eseguiti oggi i tamponi a tutti i 139 ospiti della residenza “G.Salvi” (esito domani)

· Sono stati eseguiti oggi i tamponi a 48 ospiti del reparto “Tulipani” della residenza “Monte Crocetta” (esito domani); domani verranno eseguiti i tamponi ai restanti 36 ospiti della residenza.