Acque inquinate dopo l’incendio, la prefettura autorizza lo scarico nella rete fognaria

La Prefettura di Vicenza rende noto che, in relazione all’inquinamento delle acque superficiali del fiumicello “Brendola”, conseguente all’incendio del 1% luglio scorso dell’azienda ISELLO VERNICI S.rl. di Brendola, nella serata di ieri il Prefetto di Vicenza, con provvedimento di protezione civile, ha autorizzato, in via straordinaria, il gestore della rete fognaria Acque del Chiampo S.p.A. a far confluire nella reta fognaria le acque di dilavamento di piazzali e di spegnimento dell’incendio, provenienti dal citato sito industriale.

Il provvedimento è stato disposto in via temporanea, fino al prossimo 11 luglio 2019,

quando sarà valutata la situazione alla luce dei campionamenti da eseguirsi a cura

dell’ARPAV-Dipartimento Provinciale di Vicenza e del Dipartimento di Prevenzione

dell’ Azienda ULSS 8 Berica.

Vicenza. 4 luglio 2019