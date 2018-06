ACCIAIO – Vicenza quinta in Italia per esportazioni

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Vicenza è la 5^ provincia nella classifica nazionale dell’export siderurgiconel I trimestre dell’anno.

Tra gennaio e marzo, la provincia ha esportato acciaio (prodotti siderurgici, tubi in acciaio e prodotti della prima trasformazione dell’acciaio) per un valore di 264,8 milioni di euro, in aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e coprendo il 5,6% del totale dell’export nazionale.

Vicenza era 6^ nella classifica dell’intero 2017, con acciaio esportato per 941 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al 2016.

È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi siderweb su dati Istat.

Nella classifica dell’import, invece, Vicenza è in 14^ posizione. Nel primo trimestre, è stato importato acciaio per un valore di 118,5 milioni di euro, in crescita del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2017.

La classifica completa dell’import e dell’export dei primi 20 poli siderurgici nazionali nel I trimestre 2018 nelle tabelle sottostanti.