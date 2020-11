Accademia Olimpica: in streaming l’apertura del nuovo anno

È stata diffusa in streaming la cerimonia d’inaugurazione dell’anno culturale dell’Accademia Olimpica di Vicenza, svoltasi sabato 31 ottobre e aperta, in collegamento online, da una prolusione del virologo Massimo Galli, professore ordinario dell’Università di Milano e direttore della Divisione di malattie infettive dell’ospedale «Luigi Sacco». La registrazione è disponibile nel canale YouTube dell’Accademia.

Coordinato dal presidente Gaetano Thiene, l’evento ha visto anche la presentazione ufficiale dei nuovi accademici: la filologa classica Monica Centanni, il musicista e compositore Francesco Erle, il filosofo Marcello Ghilardi e il classicista Dino Piovan, tutti per la Classe di Lettere e arti; l’ingegnere aerospaziale Stefano Debei e, come accademico corrispondente, il cardiologo dell’Università di Filadelfia Victor A. Ferrari per la Classe di Scienze e tecnica; infine, per la Classe di Diritto economia e amministrazione, il giornalista e saggista Giandomenico Cortese, l’avvocato Alberto Dal Ferro, l’economista Giuseppe Nardin e, come corrispondente, il manager Roberto Ditri, già presidente del Teatro Comunale di Vicenza. Tre gli accademici onorari: il filologo classico Luciano Canfora, il sacerdote impegnato nel sociale Luigi Ciotti e l’ostetrico-ginecologo Antonio Franco Dal Maso. Premiati, infine, i vincitori del concorso «Accademia Olimpica» per tesi di laurea specialistica, giunto alla sedicesima edizione: il riconoscimento è andato: a Stefano Mizzon per l’area umanistica, con segnalati anche Ilaria Peron e Monica Sanson; a Ylenia Sarettaper quella scientifica, con segnalate Arianna Cocco e Silvia Romana Perotto; e a Giovanni Rizzi per quella economica e giuridica, con segnalate Chiara Crescioli e Jessica Maddalena