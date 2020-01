A Vicenza il Mercatino di Forte dei Marmi con i saldi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ ufficiale! Domenica 9 febbraio, a Vicenza, giornata-evento con l’arrivo di due consorzi della Versilia, su invito dell’Associazione Culturale Il Tritone.

Il Versilia Style arriva nel capoluogo vicentino, con due consorzi insieme, nella formula che mixa gioventù e tradizione, per il miglior risultato che si possa ottenere: 200% Forte dei Marmi!

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Fortesaranno in Borgo Santa Lucia con tantissime occasioni d’acquisto. Un evento, perché alla ben nota qualità dell’offerta merceologica si unisce la convenienza dei saldi.

Parliamo di pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, capi in pelle e pellicce.

Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Domenica 9 febbraio, la qualità della Rotonda di Forte dei Marmi, protagonista a Vicenza, con Il Mercatino da Forte dei Marmi insieme a Il Mercato del Forte.



Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.