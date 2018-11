A Vicenza è tempo di luminarie: effetto ‘cielo stellato’

Luci di Natale, effetto cielo stellato in centro storico, oltre a pista di pattinaggio e festa di Capodanno in piazza dei Signori

Assessore Giovine: “Sforzo notevole per attrarre vicentini e turisti: invito commercianti e studi professionali a contribuire a beneficio di tutti”

Sarà un “effetto cielo stellato”, secondo la più tradizionale delle atmosfere natalizie, quello che le luminarie di quest’anno doneranno alle vie del centro storico: tante grandi stelle risplendenti di luce bianca, ma calda, sono infatti in corso di installazione, mentre le principali piazze cittadine saranno impreziosite dalle suggestive cascate luminose. Il tutto con tecnologia led a basso consumo per assicurare un forte contenimento dei consumi energetici per tutta la durata dell’accensione, da sabato 1 dicembre a domenica 13 gennaio, dalle 16 alle 2 di notte, quando la passeggiata nel cuore della città, tra le mure duecentesche, sarà dunque più suggestiva grazie all’armonico bianco caldo delle luminarie scelte dalla nuova amministrazione comunale di Vicenza, in collaborazione e con il fondamentale supporto di Confcommercio e di tutte le associazioni che operano per l’animazione e la rivitalizzazione del centro storico cittadino, recentemente riunite in un tavolo permanente di lavoro.

Non solo luci, comunque: un enorme albero di Natale sarà infatti il protagonista di piazza dei Signori, dove verrà organizzata anche la festa di Capodanno, e una pista di ghiaccio campeggerà in piazza Biade, mentre le vie e le contra’ saranno animate da mercatini tipici a tema natalizio, spettacoli e attività per bambini.

“L’obiettivo – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – è rendere più festoso il centro storico per indurre i vicentini a sceglierlo per il loro shopping natalizio, ma anche per accogliere al meglio i numerosi visitatori e turisti attesi in città durante le festività per la mostra internazionale ‘Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi’, visitabile a Palazzo Chiericati dal 23 novembre al 10 marzo. Per questo – aggiunge l’assessore –, e per evitare che alcune zone rimangano senza illuminazione per insufficienza di quote raccolte, visto che l’amministrazione non potrà integrare con altre risorse proprie, invito tutti gli operatori a partecipare con il piccolo contributo che chiediamo a fronte di uno sforzo notevole in termini di coordinamento, ma anche e soprattutto economico. Faccio dunque appello al senso di responsabilità di ciascuno, dal momento che tutti beneficiano di una città più bella e accogliente, e quindi non è corretto che alcuni paghino e altri no”.

Il contributo richiesto ammonta a 100 euro più iva che verrà raccolto e gestito da Confcommercio, con il supporto delle associazioni del centro storico, come è dettagliato in una lettera a firma congiunta dell’assessore Giovine, del direttore Ascom Ernesto Boschiero e del coordinatore del tavolo permanente Tommaso Listrani, che verrà recapitata a tutti gli operatori del commercio dell’area del centro storico, ma anche agli studi professionali attraverso i loro ordini.

Per tutto il progetto – luci di Natale, pista di pattinaggio, Capodanno in piazza e attività natalizie varie – è prevista una spesa complessiva compresa tra i 220 e i 240 mila euro.