A Thiene al via l’ammodernamento di alcuni semafori

Sono in corso in questi giorni e in quelli della settimana prossima i lavori di manutenzione straordinaria ad alcuni importanti impianti semaforici della Città.

«L’obiettivo di questo intervento – spiega Andrea Zorzan, Assessore all’Ambiente e alla Viabilità – è di ammodernare impianti che cominciano a risentire dell’età e degli agenti atmosferici in modo da assicurare piena funzionalità e massima sicurezza alla viabilità automobilistica ordinaria e al transito dei pedoni in alcuni incroci importanti».

Si è cominciato con la sostituzione delle lanterne dell’impianto all’incrocio tra via Marconi, Corso Campagna e via dell’Eva e si continuerà con l’ammodernamento del semaforo che regola uno dei punti più delicati per l’intensità del traffico giornaliero, quello tra le vie Granezza, Monte Grappa e Monte Ortigara.

Completamente nuovo sarà, infine, il semaforo di via Rozzampia nei pressi del sottopasso ferroviario.

«E’ questo – spiega Andrea Zorzan, Assessore all’Ambiente e alla Viabilità – un tratto da anni notoriamente problematico a causa della scarsa visibilità nei due sensi di marcia, sia per i pedoni che per gli automobilisti. Per evitare situazioni di pericolo sarà installato un nuovo impianto semaforico in grado di regolare il traffico veicolare e dotato di chiamata pedonale per permettere l’attraversamento del sottopasso ai pedoni in tranquillità».

«Finalmente – aggiunge il Sindaco, Giovanni Casarotto – mettiamo in sicurezza uno dei punti più critici della Città con una soluzione che mette al centro la mobilità leggera di ciclisti e pedoni e la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Mi sta, poi, a cuore la qualità della vita del quartiere dei residenti di Rozzampia, che da quest’opera trarrà sicuramente beneficio e miglioramento».

Durante la realizzazione delle opere, a causa dei lavori, potranno crearsi delle situazioni di disagio al transito veicolare nei tratti interessati e in alcune ore della giornata con la creazione di sensi unici alternati o di deviazioni con viabilità alternativa debitamente segnalata.

La spesa dell’intervento si aggira sui 30mila euro.