A “Teatri di Carta” va in scena l’inclusione

Giunge alle battute finali il progetto intitolato “Teatri di Carta”, organizzato da Engim Veneto in collaborazione con Engim Internazionale ed il patrocinio del Comune di Thiene.

L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus Plus e ha l’obiettivo di sensibilizzare al tema dell’inclusione nella cultura e nella mobilità. Vuole così contribuire ad abbattere le barriere del pregiudizio e gli ostacoli che rendono la mobilità internazionale un’occasione ancora per pochi.

“Siamo lieti di accogliere questo evento – dichiara Maria Gabriella Strinati, Assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili – che porta a Thiene giovani anche di altre Nazioni, che lavorano su tematiche importanti legate all’inclusione. In particolare il teatro permette di comunicare tanto, su più livelli e in modo potente”.

Fin al 6 aprile giovani di cinque Paesi europei, Albania, Bielorussia, Bulgaria, Polonia ed Italia si incontreranno a Thiene per condividere esperienze di inclusione attraverso l’arte e la musica e per raccontare al mondo la bellezza delle diversità, nella consapevolezza che l’inclusione può divenire realtà.

Al termine delle iniziative di scambio e di condivisione che i ragazzi metteranno in atto nel corso dei laboratori e delle iniziative programmate in queste giornate thienesi, si terrà sabato 6 aprile un evento conclusivo intitolato appunto “Teatri di carta”, con spettacoli, live Music e workshop per tutti, con inizio alle ore 16.00 in Villa Fabris. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’Auditorium Città di Thiene-Fonato.

Sarà un’occasione per condividere con la cittadinanza il risultato dell’esperienza, ma anche un momento per fare spazio alla musica e al divertimento per tutte le età.

Tra gli artisti presenti Gaston, ex concorrente di XFactor, di Wanda Circus e il percussionista Giatamurata Giatà.

Il progetto “Teatri di carta” è stato avviato nel novembre 2018, quando Thiene ha accolto due rappresentanti di ogni Paese per una formazione iniziale ed un primo scambio.

Nella fase finale, nei prossimi giorni, a Thiene saranno presenti sei partecipanti per ogni Paese.

Nel futuro ci si augura – è l’auspicio degli organizzatori – che altre iniziative simili, sulla scia di “Teatri di Carta”, collaborino a rendere la mobilità e la condivisione europea un obiettivo sempre più raggiungibile anche per i giovani con disabilità.