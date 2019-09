A Palazzo Trissino un modellino de La Rotonda

Martedì mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco ha ricevuto il presidente del coro Amici della Montagna Gian Pietro Santinon e il corista Maurizio Braceschi che hanno presentato il modellino in legno di Villa Almerico Capra La Rotonda, realizzato da Bracceschi in scala 1:50.

“Voglio ringraziare Maurizio Braceschi per aver ideato e realizzato questa bellissima riproduzione di Villa La Rotonda, una delle bellezze artistiche vicentine – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco – Ci stiamo impegnando per portare nel mondo il nome della città e quello che la rappresenta: non solo il Teatro Olimpico e la Basilica palladiana ma anche Palazzo Chiericati e le ville venete, rappresentata in primis da Villa La Rotonda. Lasceremo in esposizione in Sala Stucchi questa splendida opera qualche giorno: è una villa di proprietà privata ma simbolo del nostro territorio”.

Il modellino è stato realizzato completamente in legno, compresi scalinate e pinnacoli, attraverso foto scattate dallo stesso Braceschi e conta 84 tra porte e finestre esterne.