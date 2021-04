A Noventa Vicentina aumentati controlli e videosorveglianza

Recentemente sono stati segnalati all’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina o direttamente al Sindaco, atti di degrado commessi nelle zone centrali del paese. Si tratta di imbrattamenti, danneggiamenti e talvolta di assembramenti di piccoli gruppi di giovani che consumano bevande alcoliche in luoghi pubblici, senza rispettare le misure di contenimento anti covid e lasciando sul posto rifiuti di ogni genere. Talvolta, le segnalazioni vengono solamente pubblicate su alcune pagine locali dei social network, senza minimamente preoccuparsi di avvisare le Autorità competenti.Come Amministrazione comunale stiamo provvedendo ad intensificare la presenza di videocamere collegate con la centrale operativa per monitorare alcune vie e zone non solo del centro. La tecnologia sicuramente favorisce il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, soprattutto come deterrente ad azioni di furto e vandalismo. Purtroppo però non è tecnicamente possibile posizionare telecamere in ogni angolo ed in ogni strada. È quindi sempre fondamentale la collaborazione dei cittadini. Invitiamo la cittadinanza a segnalare con tempestività alle Forze dell’Ordine tali episodi, compresi quelli di maggiore gravità (quali furti, aggressioni o risse), richiamando il dovere civico di ognuno al fine di identificare e perseguire i responsabili.Ricordiamo che sul territorio di Noventa Vicentina è presente la Polizia Locale del Distretto VI3D-Unione dei Comuni Basso Vicentino, con orari di operatività nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30.L’Arma dei Carabinieri invece, presente sul territorio con la Stazione di Noventa Vicentina, è operativa h24 (365 giorni all’anno), mediante l’utenza di pronto intervento “112”. Vi è sempre una pattuglia presente in zona sia di giorno che di notte (se non disponibile quella di Noventa, viene inviata tempestivamente quella più vicina).Ricordiamo l’importanza della tempestività delle varie segnalazioni. Qualora vi sia un reato in corso (o presunto tale), è importante che le Forze dell’Ordine possano intervenire subito sul posto per rintracciare, identificare e conseguentemente perseguire i responsabili. Di contro, le segnalazioni tardive, non sempre permettono di poter ricostruire in maniera cristallina i fatti, complicando le indagini del caso.

Riassumiamo di seguito i recapiti delle Forze dell’Ordine.



CARABINIERI: Pronto Intervento 112 (attivo h24, 365 giorni all’anno).Per le comunicazioni/segnalazioni non urgenti, o eventuali necessità di consigli, suggerimenti e quant’altro, si può contattare l’utenza telefonica della Stazione Carabinieri di Noventa Vicentina 0444/787113 nei seguenti orari di apertura: lun/mer/ven 8.00/14.00; mar/gio 13.00/19.00; sab/dom e festivi 9.00/12.00.

POLIZIA LOCALE: 0444/794328 (centralino telefonico attivo dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni feriali).