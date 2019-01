A Marano dopo l’eternit abbandonati anche tubi isolanti

La denuncia arriva dal Comitato Marano Pulita che allega delle foto nelle quali per l’ennesima volta vengono documentati conferimenti a dir poco scorretti di rifiuti.

“Dopo il recente abbandono abusivo, di una notevole quantità di lastra ondulata detta eternit -scrivono- via S.Fermo a Marano torna al centro dell’attenzione per un altro importante atto illecito.

La zona è sempre quella in prossimità dell’ingresso di una cava, posta nel comune di Marano Vicentino. Più di una segnalazione è arrivata ai nostri volontari, da residenti e passanti, che hanno puntualmente verificato la consistenza del problema. Il materiale abbandonato è costituito dall’isolamento esterno che ricopre dei tubi in rame, generalmente usati per gli impianti di riscaldamento

In questo caso non si tratta solamente dello scarico di materiale ma, quasi sicuramente, anche di un secondo grave reato. Sembra evidente come i responsabili dell’abbandono siano anche gli autori di qualche furto, effettuato in zona, ai danni di un magazzino o di un installatore del settore idraulico.

Continuano, comunque, questi gravi atti di inquinamento ambientale nel territorio del comune. Una sequenza di abusi a cui è necessario dare risposta, per evitare di lasciare il senso dell’impunità ai responsabili”.