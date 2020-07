A Malo prosegue “Estate in Villa”

Dopo il positivo “debutto” in Villa Clementi a Malo, che ha dato modo agli organizzatori di testare le nuove disposizioni anti covid, l’edizione 2020 di “Estate in Villa”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con la Pro Malo, si appresta a vivere il secondo lungo fine settimana.

Il nuovo format “Bimbi in Brolo”, curato dalla Biblioteca comunale, ha registrato nuovamente il tutto esaurito giovedì pomeriggio con le “Storie in viaggio su due ruote”, proposto da “Pagine in scena”.

Venerdì sera 24 luglio, con inizio alle 21.00, toccherà a Febo Teatro con la “Stamberga delle scarpe”. Uno spettacolo che si rifà alla commedia dell’arte e che per questo è adatto a grandi e piccini.

Dopo i “Notturni d’Opera”, anche il prossimo sabato 25 luglio è dedicato agli amanti della musica: “Voci in Villa”, rassegna curata da Alessandro Carraro, proporrà a partire dalle ore 21.00, band provenienti da varie regioni, cantanti rap e cantautori emergenti.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il teatro telefonare allo 320/1430701; per gli altri eventi 0445/585229 o 0445/585293.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nell’Auditorium “Rigotti”, Via Martiri della Libertà, 12.