Per strada con la jeep senza assicurazione e sotto sequestro

Nell’ambito dell’attività di controllo alla circolazione stradale, nel maggio di quest’anno, una pattuglia della Polizia Locale Nevi, fermava per una verifica una Jeep Grand Cherokee del valore approssimativo di 50.000 euro, quasi nuova, nel Comune di Dueville, dove il sistema di rilevazione targhe aveva segnalato irregolarità a carico del fuoristrada. La vettura risultava infatti circolare con l’assicurazione scaduta addirittura da febbraio 2019.

Da una verifica l’auto risultava ancora di proprietà della FCA e all’esito di una lunga attività d’indagine degli uffici, risultava essere oggetto di una denuncia per appropriazione indebita.

Una persona aveva preso in leasing da FCA il mezzo, tramite un’azienda che però in seguito era fallita, e l’aveva prestata ad amici e conoscenti, si presume ignari. Accertando che sul che sul veicolo pendeva addirittura un ordine di sequestro preventivo di natura penale, da parte del Tribunale di Venezia, la Polizia Locale ha dato esecuzione al provvedimento ed in data 31 luglio ha ridato l’auto ad FCA.