84enne investe 78enne che finisce in ospedale

Stamane alle 8.20 due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Rovereto di Schio, all’altezza del civico n° 147, per il rilievo di un incidente nel quale era avvenuto un pedone era stato investito.

Una Fiat Punto condotta da una 84enne di Schio, proveniente da via Gen. Achille Papa, si era immessa in via Rovereto con direzione Schio centro quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti, ha investito un pedone 78enne di Schio, che stava attraversando la carreggiata utilizzando l’apposito attraversamento pedonale presente all’altezza del civico 147 di via Rovereto.

Ad avere la peggio quest’ultimo che, a seguito dell’urto, è balzato sul cofano dell’auto e ha sbattuto la testa contro la parte sinistra del parabrezza, rovinando poi a terra nell’opposta corsia di marcia.

Prontamente è intervenuta un’ambulanza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso ove risulta tutt’ora ricoverato. Fortunatamente l’investito non risulta in pericolo di vita.