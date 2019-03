6 mila in marcia per la CorriRetrone: giornata splendida per i Ferrovieri

Grande successo per la “CorriRetrone” 2019 che ha portato ben 6000 persone in via Carta nel quartiere dei Ferrovieri, punto di partenza della marcia davanti alle scuole Loschi.

Un successo per l’evento organizzato alla perfezione dall’Asd Dlf-CorriRetrone in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune, che prevedeva quattro percorsi pianeggianti e percorsi semi-collinari (8, 13 e 18 km), con diversi punti di sosta ma soprattutto magnifici tracciati che hanno permesso a molti vicentini di scoprire luoghi incredibili a pochi passi da casa (Gogna, Monte Berico, Valletta del Silenzio, etc…). Bene organizzati anche i punti ristoro disseminati nei tracciati che erano ben presidiati nei bivi e punti di svolta. Successo anche per la competitiva “CronoRetrone” con 184 classificati, 50 in più dello scorso anno. Al traguardo i 6000 si sono trovati il piazzale della scuola trasformato in un caloroso punto di accoglienza con panini, bibite, dolci caffé e soprattutto simpatia e gentilezza.