36enne ubriaco finisce contro auto parcheggiate e si cappotta

Intervento delle volanti la scorsa notte poco prima di mezzanotte in via di Velo a Vicenza. Sul luogo un’automobile Audi A3 finita su un fianco dopo aver impattato con altre tre automobili parcheggiate lungo la via (due Fiat 500 e una Kia Sportage) provocando seri danni agli altri veicoli.

L’automobilista, un 36enne residente in città, iniziali A.B., era già uscito dal veicolo autonomamente, fortunatamente senza ferite, ma gli agenti hanno notato che il suo alito puzzava di alcol. E’ stato quindi sottoposto al test alcolimetrico ed è stato rilevato un tasso di prima di 1.33 g/l e poi di 1,42 g/l.

E’ stato quindi denunciato per guida in stato d’ebbrezza con il ritiro della patente