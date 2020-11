20enne ubriaco prende a calci articoli per bambini al supermercato e minaccia di morte poliziotti

E’ stato denunciato dalla Polizia di Vicenza G.D., vicentino 20enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, perché ieri, intorno alle ore 17.00, è stato segnalato come responsabile di tentato danneggiamento di scaffali e merci del supermercato INTERSPAR di Via Gallo.

Mentre si trovava all’interno del negozio, infatti, è stato notato da personale dipendente che prendeva a calci, senza alcun motivo, scaffali e giocattoli per bambini. Scoperto da alcuni commessi, si allontanava ma veniva subito intercettato dalla Volante.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, rifiutava di declinare le proprie generalità e di fornire un documento di riconoscimento. Non solo: nonostante gli inviti degli agenti, li ha minacciati di morte più volte ed ha opposto resistenza allorquando veniva invitato a raggiungere gli uffici della Questura essendo sprovvisto di documenti utili alla sua identificazione.

Durante il suo accompagnamento in Questura a bordo della Volante, imbrattava il pannello divisorio con sputi che, fortunatamente, non raggiungevano i due operatori.

Al termine della sua identificazioni, quindi, veniva deferito alla A.G. per i reati di oltraggio, resistenza e minacce a p.u., nonché per il reato di ubriachezza molesta