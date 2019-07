20enne semina il panico con l’auto in zona Mercato Nuovo

Moltissime le telefonate ieri al comando di Polizia Locale di Vicenza domenica alle 17.30. Cittadini segnalavano al Mercato Nuovo un giovane a bordo di una Hyundai Coupé che stava seminando il panico fra le vie Quintino Sella, Crispi e Mercato Nuovo. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza a pagina 15.

Il giovane, Oleksandr Vrabii, 20enne ucraino residente a Sandrigo, secondo le testimonianze avrebbe percorso via Q. Sella senza dare la precedenza ad un’auto e scontrandosi con questa. Ha poi fatto inversione ad U tornando in via del Mercato Nuovo e poi viale Crispi. Anche qui ha perso il controllo del veicolo, ha colpito un’auto parcheggiata ed è poi finito contro un muretto. Sceso dall’auto e ferito, è fuggito ma è stato fermato da alcuni testimoni in via Ghandi. E’ stato portato al pronto soccorso ed ora verrà accertato se fosse sotto l’effetto dell’alcool. Per il giovane ucraino sono previsti una serie di sanzioni e non è esclusa la denuncia