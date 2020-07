18enne vicentino coltiva e spaccia ‘maria’, denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, giovedì 9 luglio 2020, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D.C, 18enne, residente in paese.

L’attività investigativa veniva avviata nelle settimane precedenti a seguito della segnalazione di una persona residente nel capoluogo, trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, che i successivi accertamenti permettevano di appurare essere stata ceduta dall’indagato.

Nel corso della perquisizione eseguita nella mattinata di ieri nella sua abitazione, venivano rinvenute una serra attrezzata con ventilatore e lampada a led, nella quale erano coltivate n. 3 piante di canapa indiana oltre ad attrezzatura per la coltivazione e prodotti fertilizzanti, due bilancini e dei sacchetti in naylon utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.Le indagini proseguono per individuare precedenti cessioni e la destinazione dello stupefacente sequestrato.