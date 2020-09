17enne aggredito e rapinato del monopattino in centro: indagini in corso

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza, nella notte di domenica, sono intervenuti in piazza delle Erbe in città poiché, poco prima, al 112 era pervenuta la telefonata di un 17enne, residente ad Isola Vicentina, che segnalava di essere stato vittima di una rapina. Il ragazzo ha riferito ai militari che verso le ore 00.45 circa, mentre alla guida del suo monopattino stava percorrendo ponte San Michele, giunto in prossimità dell’incrocio con stradella San Nicola, era stato bloccato da un individuo di colore che dopo avergli intimato di fermarsi, lo aveva spinto a terra sottraendogli il monopattino e fuggendo. Il 17enne e un coetaneo residente in città che si trovava in sua compagnia avevano tentato di inseguirlo ma senza esito. Nessuna lesione per il giovane rapinato e il monopattino, seppur dotato di dispositivo di geolocalizzazione che si attiva solo quando è in movimento, non è stato ancora individuato. Le indagini da parte dei militari dell’Arma proseguono per risalire all’identità del responsabile.