Zaia: “Gran parte dell’Italia andrà in zona gialla. In Veneto più casi perché facciamo molti più tamponi degli altri”

Ospite a Radio Capital il governatore del Veneto Luca Zaia parla dei contagi in Veneto.

Ha dichiarato che gran parte del Paese sta andando verso la zona gialla e poi ricorda che, se il Veneto è famoso per alti numeri di contagiati, è perché esegue molti più tamponi, addirittura il triplo rispetto a regioni con gli stessi abitanti. Afferma poi che la variante Omicron passerà come le altre varianti ma il problema è che il virus sta diventando endemico e diventerà come un`’influenza.