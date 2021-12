X-Factor: gIANMARIA a un passo dalla vittoria

Non ce l’ha fatta gIANMARIA a conquistare la vetta di X-Factor. Il giovanissimo cantante vicentino, nella finalissima (che ha visto anche la partecipazione dei Maneskin) al Forum di Assago, deve accontentarsi del secondo posto dietro a Baltimora. Nella finale gIANMARIA si è esibito con Emma con il brano “La nostra relazione” di Vasco Rossi che gli garantiscono l’eliminazione di Fellow. Poi la seconda manche con una serie di cover (“Rimmel” di De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco e “Io sto bene” dei Cccp). Passa il turno ed escono i Bengala Fire. Poi lo scontro con Baltimora in cui gIANMARIA porta in scena ‘I suicidi’, brano con il quale colpì la giuria e iniziò il suo percorso a X-Factor con Emma. Ma non ce la fa. Baltimora vince l’elettropop del singolo Altro, che ne ha messo in risalto le doti vocali.