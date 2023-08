West Nile virus, un caso a Vicenza: è allarme

Ora anche a Vicenza (e provincia) aumenta la preoccupazione per il possibile proliferare della zanzara killer che viene da Nilo. “Come ricorda l’Ulss 8 Berica, è fondamentale prevenire la proliferazione della zanzare per evitare il West Nile virus, pertanto invito i cittadini ad attuare le azioni a tutela della salute pubblica”- così interviene il sindaco Giacomo Possamai sollecitando i cittadini a non abbassare la guardia in particolare a seguito della segnalazione, da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 8 Berica, di un primo caso di infezione da West Nile virus diagnosticato in un residente a Vicenza.

L’assessore all’ambiente Sara Baldinato ricorda che è importante svuotare regolarmente i sottovasi delle piante; evitare i ristagni d’acqua; chiudere ermeticamente i bidoni della raccolta d’acqua in orti e giardini o munirli di reti per impedire il deposito delle uova; trattare regolarmente con prodotti possibilmente biologici i tombini presenti nelle proprietà private.

Dall’1 marzo all’1 novembre di ogni anno è in vigore l’ordinanza relativa agli accorgimenti che cittadini e aziende devono obbligatoriamente adottare per limitare la proliferazione delle zanzare. Tra questi, il divieto di abbandono di oggetti e contenitori dove possa raccogliersi l’acqua e l’obbligo di trattamento di caditoie e tombini presenti in giardini, cortili e aree esterne in condomini e case private.

Il Comune, nei luoghi pubblici, effettua periodici trattamenti larvicidi nell’arco della stagionalità, da aprile ad ottobre.

Inoltre il Comune, insieme ad esperti del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 8 Berica, ha distribuito prodotti larvicidi e volantini informativi gratuitamente nel sottoportico di Palazzo Uffici nella mattinata giovedì 3 agosto, in occasione del mercato settimanale, per intercettare quanti più cittadini possibile.

Per segnalazioni relative a luoghi pubblici i può contattare il call center della ditta incaricata dal Comune Biblion S.r.l. al numero 800 110 601, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 e fino alle 18, oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@biblionservizi.it. Dovranno essere necessariamente forniti i propri dati (nome, cognome, indirizzo e numero civico, telefono) per essere eventualmente ricontattati.