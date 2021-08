Voleva lanciarsi dal terrazzo: salvato dalla Polizia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Gli Agenti della Sezione Volanti, nel pomeriggio di ieri, hanno salvato la vita ad un giovane indiano, trovato a penzoloni sul terrazzo di casa, sospeso nel vuoto, ancorato solo a qualche cavo dello stendino. I poliziotti, con tempismo e sangue freddo, hanno afferrato il giovane per le braccia e poi, servendosi delle fascette in velcro, lo hanno ancorato al cinturone e tirato su in sicurezza.

Pare che il giovane volesse lasciarsi andare e il disordine sul terrazzo stesse complicando la situazione. La ricerca di un punto d’appoggio saldo e sicuro ha messo in difficoltà gli Agenti, che tuttavia sono riusciti a sollevare il corpo del ragazzo.

Al termine del salvataggio, il giovane è stato portato in ospedale per accertamenti. Ignote le ragioni del tentato suicidio.