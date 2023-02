Vittoria Schlein, Giacomin (PD): “Assist al Centrodestra? Tutte le speculazioni sono inutili. Ora l’obiettivo è vincere a Vicenza”

(P.U.) – Abbiamo sentito il segretario provinciale del Pd, Davide Giacomin dopo la vittoria di Elly Schlein nella corsa alla segreteria del Partito.

“Le primarie di ieri hanno avuto un grande vincitore” – ci dice. “E’ il Partito Democratico, che è riuscito a chiamare al voto più di un milione di persone e a Vicenza più di 10 mila, obiettivo che ci eravamo prefissati. Ora parte un nuovo percorso per il partito”.

Gli abbiamo chiesto se la vittoria della Schlein rappresenterà un assist al Centrodestra, considerando le posizioni nette della neo-segrataria su molte tematiche di area, posizione che, secondo molti opinionisti, potrebbero limitare la costituzione di una estesa coalizione di centrosinistra che faccia fronte al Governo Meloni.

“Non possiamo fare alcuna speculazione – dichiara Giacomin – perché Elly Schlein deve ancora mettersi al lavoro e le servirà del tempo per impostare la propria linea. Una cosa è certa: è stata legittimata nel suo ruolo, anche in provincia, in modo netto e servirà almeno un anno di lavoro per tirare delle somme sul suo operato. E’ troppo presto per fare queste analisi anche perché il PD non è un partito leaderistico. Abbiamo primarie aperte che gli altri partiti non hanno, abbiamo molte anime e sensibilità e non c’è una persona sola al comando. Tutte le scelte sui posizionamenti su cui tanto si specula nascono da una sintesi interna al partito. Lasciamo quindi che la nuova segretaria organizzi il lavoro e condivida il progetto”.

Infine Giacomin parla del prossimo importante obiettivo del PD vicentino: “A livello provinciale -dice- abbiamo un solo obiettivo: vincere a Vicenza, le forze sono concentrate su questo”