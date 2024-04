Vitevis e Alpini insieme per la 95° Adunata Nazionale a Vicenza

Presentata ieri a Vinitaly la partnership tra Cantine Vitevis e l’Associazione Nazionale delle penne nere. In occasione della 95° Adunata Nazionale Alpini 2024, che si svolgerà a Vicenza dal 10 al 12 maggio, Vitevis nel condividere gli stessi valori di concretezza, genuinità, memoria e amore per la propria terra, è sponsor della manifestazione. Vicenza, che ospiterà l’evento per la seconda volta dopo il 1991, è la provincia che conta il maggior numero di alpini iscritti: uno su dieci a livello nazionale (circa 330 mila) proviene dalla città del Palladio.

“Per noi è un onore e un orgoglio essere a fianco di questa adunata. Gli alpini sono un’associazione inclusiva che è quello che cerchiamo di essere noi tutti i giorni portando in giro per il mondo i principi della cooperazione e di tutti i territori che compongono Vitevis. Quasi tutte le nostre famiglie, direttamente o indirettamente, hanno almeno un Alpino in casa”. Così Silvano Nicolato, presidente di Vitevis ed ex alpino, alla guida della realtà cooperativa che rappresenta oltre 1000 soci nelle province di Vicenza e Verona in 2700 ettari coltivati.

Il direttore generale Alberto Marchisio aggiunge: “Gli alpini sono un’eccellenza nei momenti più difficili e i primi a intervenire, un po’come i nostri agricoltori, persone dedite alla terra e ai beni comuni. Ci sentiamo Alpini nei concetti e nei valori e come le penne nere rappresentiamo una squadra importante, un’intera filiera a partire dai produttori”.

Alla presentazione è intervenuto anche il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin che ha detto: “Penso che Vicenza sia il luogo ideale per tenere l’adunata degli alpini. Sarà l’adunata delle adunate, una festa magnifica per tutti che ci ricorderemo per molto tempo. Siamo pronti ad accogliere non solo gli alpini ma anche visitatori e turisti da tutta Italia”.

Il presidente dell’Adunata Nazionale 2024 Maurizio Pinamonti ha evidenziato che: “È un onore avere a fianco Vitevis in questa importante occasione che sarà un grande appuntamento di gioia e condivisione”.

Contestualmente è stato presentato il cofanetto ufficiale dell’Adunata contenente i vini scelti da Vitevis: il Lessini Durello DOC Millesimato Monopolio 2023, simbolo della territorialità, e il Carlo V Rosso dell’Imperatore 2018 Rosso Veneto IGT, che rappresenta l’evoluzione di un rosso di grande spessore che nasce sui vigneti Colli Berici. Vini che si sposano anche con piatti di altri territori come con gli Agnolotti del Plin ai tre arrosti, serviti su crema al trentingrana 24 mesi e fondo bruno, preparati oggi dalla chef Agnese Loss dell’Osteria Contemporanea di Gattinara in provincia di Vercelli, giovane promessa (22 anni) della ristorazione gourmet.