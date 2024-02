Vitamina D: quali cibi la contengono maggiormente?

Il riferimento nutrizionale per la popolazione (RNP) per gli adulti è di quindici microgrammi al giorno di vitamina D, come stabilito dall’ANSES (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria sul lavoro). Poiché la vitamina D è un nutriente essenziale per il corretto funzionamento del corpo, è importante averla in mente durante la preparazione dei pasti.

Qual è l’importanza della vitamina D per la salute?

La vitamina D svolge un ruolo fondamentale nell’aumentare le concentrazioni di calcio e fosforo nel sangue e favorisce la mineralizzazione di ossa, cartilagini e denti durante e dopo la crescita.

Una carenza di vitamina D può avere gravi conseguenze, tra cui il rachitismo nei bambini e la decalcificazione ossea negli adulti. Inoltre, può predisporre gli anziani, soprattutto le donne in postmenopausa, all’osteoporosi, aumentando così il rischio di fratture.

Come ottenere vitamina D attraverso l’alimentazione?

Una buona fonte di vitamina D è il pesce grasso, con l’olio di fegato di merluzzo che rappresenta un’alimentazione ricca, fornendo 250 microgrammi di vitamina D per 100 grammi di prodotto. Se l’olio di fegato di merluzzo non è gradito, si possono scegliere alternative come sardine, salmone, sgombro, pesce spada, trota, pesce persico, tonno o orata. Anche l’aringa affumicata naturalmente è una valida opzione.

Inoltre, altri alimenti ricchi di vitamina D includono i funghi come finferli, porcini e spugnole, alcuni latticini arricchiti con vitamina D come yogurt, ricotta, formaggi e latte, le uova (soprattutto il tuorlo), il cioccolato fondente, le frattaglie come il fegato e, in misura minore, la carne. Anche burri e margarine sono fonti di vitamina D, ma è importante fare attenzione poiché la margarina ha un alto contenuto di grassi.

Per garantire un adeguato apporto di vitamina D, è consigliabile variare la dieta e consumare quotidianamente una piccola quantità di alimenti ricchi di questo nutriente.