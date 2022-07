Violento scontro frontale nel Vicentino: 19enne invade corsia opposta, coinvolti 3 veicoli, due feriti

Alle 7:10, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Maestri del Lavoro a Schio per un incidente stradale frontale tra due auto: due feriti, coinvolto d striscio un terzo mezzo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Ford Fiesta il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del SUEM e trasferito in pronto soccorso all’ospedale di Santorso, come anche il conducente della Volkswagen Golf ferito in maniera più lieve. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Sul posto tre pattuglie del Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino di Schio. In base ai rilievi, per cause in corso di accertamento una Ford Fiesta (condotta da un 19enne) circolante sul tratto rettilineo di via dell’Artigianato di Schio con direzione Schio centro ha invaso la corsia opposta di marcia per urtare dapprima contro lo specchio retrovisore sinistro di un’autovettura Ford Fiesta (condotta da un 48enne) e che procedeva in direzione di Thiene, per poi terminare la corsa impattando frontalmente con un’autovettura Volkswagen Golf (condotta da un 24enne) che seguiva da tergo la predetta auto. Ad avere la peggio il conducente 19enne della Ford Fiesta che veniva estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Schio, per poi venire trasportato, assieme al conducente della Volkswagen Golf, presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso da personale S.U.E.M. giunto in loco. Entrambi i conducenti NON risultano in pericolo di vita.

Via dell’Artigianato veniva chiusa al traffico fino alle ore 08,30 al fine di consentire le operazioni di soccorso, rilievo e ripristino della carreggiata.