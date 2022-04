Violenta grandinata nel pomeriggio a Padova e dintorni: strade imbiancate (FOTO)

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Una fitta grandinata ha colpito nel primo pomeriggio alcune zone di Padova: intorno alle ore 13.50, ha colpito soprattutto le zone cittadine vicino allo lo Stadio Euganeo, Altichiero e Sacro Cuore. Segnalata forte gradnine anche in alcuni comuni della provincia: Limena Vigodarzere e Cadoneghe. Per ora non sono stati segnalati danni.