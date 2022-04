VICENZA – Weekend con i mercatini ‘Unico’ e ‘Non ho l’età’

Sabato 9 e domenica 10 aprile tornano in centro storico gli appuntamenti firmati dall’associazione Non ho l’età con l’assessorato alle attività produttive. Si tratta di Unico – Il Mercato del Fatto a Mano che sabato 9 animerà piazza dei Signori e piazza Biade con tante idee creative. Domenica 10 sarà invece la volta del Mercato dell’antiquariato del collezionismo e del vintage, da piazza dei Signori a viale Roma, che sarà chiuso al traffico nel tratto da piazzale della stazione fino all’uscita del parcheggio Verdi dalle 6 alle 19.

Sabato 9 aprile dalle 9.30 alle 19.30, in piazza delle Biade e piazza dei Signori, si svolgerà Unico – Il Mercato del Fatto a Mano. La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di slow shopping che incuriosisce prevedendo per questa edizione oltre 70 espositori-creativi provenienti dal centro nord Italia.

Con l’arrivo della primavera, gli artigiani di Unico presentano le loro nuove creazioni, esaltando i materiali naturali, proponendo piccole produzioni uniche o a tiratura limitata, rinnovando la tradizione artigianale. Dai piccoli personaggi “meccanici” di Thinkup UpCycle Stuff, alle ceramiche di R&S ceramica pop che reinterpretano le proposte della celebre produzione di Nove, alle creazioni green di Martini Fiori: i visitatori potranno scoprire infinite occasioni di sorpresa, arte, sostenibilità, ispirate dall’idea di una quotidianità bella e a impatto zero.

A Unico si possono trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

È, inoltre, sempre attivo lo shop online www.unicofattoamano.it.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Per tutte le informazioni: www.unicofattoamano.it / info@unicofattoamano.it / 3496410654

Domenica 10 aprile si rinnova l’appuntamento con il Mercato dell’antiquariato, del collezionismo e del vintage, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato in una passeggiata lungo viale Roma, che sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 19 nel tratto da piazzale della stazione fino all’uscita del parcheggio Verdi, e ad ammirare la bellezza degli angoli storici dentro le mura: in piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi.

In viale Roma ci saranno anche un’area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte arredo allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

Torna anche il punto della prevenzione “Alimentare la salute”. Nell’esedra di viale Roma, i volontari della Lilt – sezione di Vicenza assieme agli Alpini del gruppo Borgo Casale distribuiranno un particolare olio prodotto nel veronese dalle 10 fino ad esaurimento delle scorte. Il ricavato andrà a sostenere un progetto dell’associazione.

Inoltre, Non ho l’età – Mercato dell’antiquariato, in occasione della giornata di formazione ecologica del 10 aprile, in collaborazione con l’attrice Stefania Carlesso propone la passeggiata teatrale Palladio Street. Un percorso nel cuore di Vicenza che si snoda, in particolare, tra i palazzi palladiani che si affacciano su contra’ Thiene, corso Fogazzaro e contra’ Porti. Quest’ultima via che, ospita due opere palladiane, è stata ribattezzata Palladio Street, dando il nome alla passeggiata. I palazzi, tutti patrimonio dell’Unesco, saranno raccontati in prima persona dai nobili che li abitarono, grazie ai monologhi dell’attrice Stefania Carlesso, ricchi anche di informazioni e aneddoti sulla biografia del geniale architetto. Il percorso inizierà alle 10.30 in piazza San Lorenzo. Si prega di arrivare qualche minuto prima dell’inizio. È necessaria la prenotazione. Partecipazione gratuita.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.