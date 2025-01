Vicenza – Via Firenze: dopo le violenze di ieri il MIS chiede presidio di polizia stabile e in assetto di ordine pubblico

Presidio stabile di polizia in assetto di ordine pubblico in viale Firenze.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del MIS a firma di Gian Luca Deghenghi (portavoce) dopo il movimentato arresto di due persone ieri in via Firenze, durante il quale due agenti sono rimasti contusi (leggi articolo).

“La violenta reazione ad un controllo della Polizia Locale avvenuta ieri in viale Firenze non è tollerabile e non deve essere trattata come un normale episodio da annotare nella cronaca quotidiana dei problemi di sicurezza in città.”

Questo il commento del M.I.S. Vicenza – affidato ad una nota stampa a firma di Gian Luca Deghenghi, portavoce della formazione politica – alla notizia dell’episodio, avvenuto ieri in città, di resistenza violenta contro agenti della Polizia Locale impegnati in un controllo a carico di due individui nordafricani.

“Nel panorama desolante di insicurezza che affligge il quadrilatero – prosegue il comunicato – viale Firenze è un punto critico, in balia di decine di immigrati che vi spadroneggiano facendone ricettacolo di degrado ed attività criminali alla luce del sole.

L’aggressione da parte dei due nordafricani agli agenti ed il fulmineo assembramento intimidatorio inteso ad interferire con il loro operato, dimostrano come gli stranieri che occupano l’area agiscano sentendosi in una sorta di zona franca ed al di fuori delle regole comuni.

Da lì a percepire la presenza delle forze dell’ordine come una indebita intrusione in casa propria il passo è breve ed in parte già compiuto dai gruppi di immigrati che bivaccano in molte zone urbane.

Prova ne sia l’insofferenza verso i controlli manifestata in modo plateale, partecipato e violento, nel movimentato ed allarmante episodio di ieri pomeriggio.

Vi sono, ormai, intere zone di Vicenza sulle quali la sovranità è di fatto passata nelle mani di popolazione immigrata, che ne impronta vita ed aspetto al punto da renderle degli autentici ghetti a sé stanti, avulsi dal tessuto sociale cittadino.

Questa dinamica, di per sé grave, sta conducendo, come denunciano le cronache, alla creazione di pericolose isole urbane di territorio fuori controllo, dove regnano degrado strutturale, sociale ed un elevato tasso di illegalità.

Per il ripristino dell’ordine e della sicurezza nelle aree cadute in mano a stranieri non integrati e refrattari alla civile convivenza ed all’osservanza della legge, è imperativo ed urgente riportarvi in maniera percepibile ed evidente la presenza dello Stato, ricorrendo all’uso legittimo della forza quando necessaria.

Nel caso di spazi limitati, come l’area di via Firenze, il M.I.S. Vicenza propone la dislocazione temporanea in loco di personale delle Forze dell’Ordine in assetto di ordine pubblico in orario diurno e serale, atto a fungere da deterrente contro spaccio, illegalità e violenza, pronto ad agire in caso di turbamento della sicurezza ed a tutelare l’incolumità dei residenti e dei colleghi impegnati in controlli ed interventi di polizia.”

Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza