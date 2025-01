Vicenza – Polizia Locale ferma due soggetti: nordafricani indignati minacciano di pubblicare sui social e creare un caso. Agente ferito

Momenti di agitazione alle 17.30 all’angolo fra via Firenze e viale Milano dove gli agenti della polizia locale di Vicenza, alcuni in borghese, sono intervenuti per bloccare due individui, nordafricani e abituali frequentatori della zona. Non senza qualche difficoltà e tutto sotto gli occhi di decine di residenti. Sul posto sono accorse altre pattuglie di polizia locale di supporto anche perché la situazione si stava surriscaldando e l’azione avveniva in mezzo ad altri nordafricani che protestavano supportando le persone fermate. Alcuni armati di cellulare accusavano gli agenti di presunte violenze minacciando di pubblicare sui social i video (minacce sentite chiaramente dai residenti) per raccogliere la consueta solidarietà che in tempo zero, come è noto arriva da gruppi politici e associazioni varie. Il motivo dei fermi è probabilmente legato allo spaccio. Presumibilmente verrà reso noto nelle prossime ore. Un agente sarebbe rimasto ferito riportando contusioni.