VICENZA – Varato il ponte del Bacino di viale Diaz, che salva dalle alluvioni (Video e foto)

Questa mattina si è tenuto il varo di un ponte nell’ambito dei lavori del bacino di viale Diaz, nel vicentino. Un intervento realizzato dalle strutture regionali del Genio Civile di Vicenza che segue quello del bacino di Caldogno, collaudato nel 2020, e che si affianca a quello di Orolo che è in fase di completamento. Il ponte sarà funzionale tra un mese.

“Il ponte – ha spiegato l’assessore regionale veneto al Dissesto Idrogeologico – fa parte del progetto del bacino di viale Diaz e nasce come miglioria proposta in sede di gara dalla impresa di costruzione. Un’opera fondamentale per la salvaguardia della città e dei territori coinvolti dal bacino del Bacchiglione e, dunque, con positive ricadute anche nel confinante territorio padovano. L’intervento complessivo, del valore di quasi 19 milioni di euro, prevede il risezionamento del fiume Bacchiglione e delle protezioni di sponda e la realizzazione di cinque casse di espansione in destra e sinistra idraulica del fiume, con un volume di invaso di circa 1.200.000 metri cubi di una superficie di 80 ettari”.

“Oltre ad essere nato come ponte di servizio, – ha aggiunto – dove potrà transitare un mezzo operativo (es. betoniera o scavatore) di 50 tonnellate, questo ponte verrà dato in concessione al Comune di Vicenza che ha espresso l’interesse di utilizzare la sommità arginale del bacino per usufruirne come pista ciclopedonale”.

Il ponte è lungo 40 metri e largo 4 metri. Presenta travi laterali, con funzione strutturale, alte 2000 millimetri. Poggia su due fondazioni di 6 pali per spalla con diametro di 800 millimetri e profondità di 20 metri.

Con la realizzazione dei pali, l’opera è stata costruita in 6 mesi. “La Regione del Veneto – ha concluso l’assessore – dimostra ancora una volta la piena attenzione al territorio. Alle parole diamo seguito ai fatti che si toccano con mano e che i cittadini possono anche usufruirne per una quotidianità sempre più green e a contatto con l’ambiente”.