Vicenza, uomo nudo cammina per la strada (VIDEO)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

Ore 16.30 – Un uomo, di età apparente sulla 70na, camminava completamente nudo in viale Ferrarin nei pressi palazzetto sport sotto sguardo stranito dei passanti, oggi nel primo pomeriggio. Un gruppo di ciclisti ha provato a parlare con l’uomo, che pareva essere un po’ confuso. Visto che non ha dato loro retta e ha proseguito la sua ‘passeggiata’, hanno avvisato forze di polizia. Nel giro di qualche minuto è arrivata sul posto una Volante che ha preso in consegna l’uomo.

Ore 15.30: Nel pomeriggio di oggi un uomo nudo è stato visto camminare per la strada davanti al Palasport di Vicenza. Immediato l’intervento di una Volante.