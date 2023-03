VICENZA – Tutto pronto per la StraVicenza (percorsi e iscrizioni)

Il 19 marzo si svolgerà la terza domenica di formazione ecologica del 2023, promossa dall’assessorato all’ambiente. La giornata si terrà in concomitanza con la la “StrAVicenza 10 km – trofeo Centro commerciale Palladio” e vedrà il blocco delle auto dalle 9 alle 13.30 all’interno, come di consueto, delle mura storiche.

Iniziative domenica di formazione ecologica

Con l’associazione Alberi felici, alle 10 verranno piantati 19 alberi da frutto, con altrettanti papà e le loro famiglie, negli spazi verdi del campo scuola di educazione stradale di via Bellini. L’iniziativa è il risultato della collaborazione avviata da Plastic Free sezione di Vicenza e società Beleafing, che prevede la donazione di un albero ogni 5 chili di mozziconi di sigaretta raccolti.

Alle 17 il Museo Naturalistico Archeologico, in collaborazione con Scatola Cultura, ospiterà il laboratorio didattico “Chi è passato di qui?” per bambini dai 6 ai 12 anni per scoprire assieme la fauna del territorio. Prenotazione consigliata: didattica.museivicenza@scatolacultura.it oppure 3483832395 (wapp e sms) posti limitati. Il laboratorio si svolge in concomitanza con la conferenza, ai chiostri di Santa Corona, tenuta da Federico Corato “Gli ultimi boschi allagati di Vicenza”.

Per l’intera giornata, l’ingresso al Museo naturalistico archeologico e a Palazzo Thiene sarà gratuito. L’ingresso è sempre libero anche al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Per accedere ai musei sarà sufficiente recarsi nelle rispettive sedi.

È prevista anche la possibilità di accedere gratuitamente al servizio di marcatura delle biciclette al bici park della Stazione, dalle 08.30 alle 11 e dalle 14.30 alle 18.

Maggiori informazioni sugli eventi in questo sito.

Modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento della StrAVicenza 10km, domenica 19 marzo lo stop alla circolazione riguarderà, dalle 9 alle 13.30, il consueto perimetro all’interno delle mura storiche. Il blocco interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

Sono previste modifiche alla circolazione, anche all’esterno dell’area del blocco del traffico, con possibili rallentamenti.

Dalle 9.30 alle 13 è prevista la deviazione delle linee bus del tpl transitanti sulle vie interessate dalla manifestazione con la conseguente soppressione delle fermate. Maggiori informazioni sul sito di Svt.

In occasione della StrAVicenza, dalle 6.30 alle 14, verrà attivato un servizio navetta gratuito dai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli verso la Stazione ferroviaria.

Maggiori informazioni su chi può circolare, parcheggi, controlli e sanzioni sono disponibili in questo sito.