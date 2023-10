VICENZA – Teatro Comunale torna a collaborare con lo Stabile del Veneto per la Danza

“Accolgo con entusiasmo questo accordo che porta il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Comunale di Vicenza per l’ambito danza, dopo oltre dieci anni, a collaborare nuovamente. La convinzione è che solo lavorando assieme, solo facendo sistema nel nome della cultura si possano ottenere risultati significativi e in quest’ottica leggo la convenzione firmata oggi. Ringrazio per questo risultato il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto e Pier Giacomo Cirella, segretario generale del Teatro Comunale di Vicenza. L’auspicio è che il passo segnato oggi sia solo il primo e che lo spirito di collaborazione possa continuare ad estendersi. Il teatro del Veneto, ma più in generale le grandi rassegne culturali, stanno guadagnando spazi importanti a livello nazionale ed internazionale. È stato avviato un lavoro che punta alla qualità, a nuove proposte, con obiettivi molto chiari anche sulle presenze e sugli abbonamenti della nostra rete teatrale. E i risultati, non ultimo il raggiungimento della seconda posizione fra i Teatri italiani per il nostro Stabile, incoraggiano a puntare in alto”.

Sono le parole con le quali il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la convenzione siglata oggi tra il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Comunale di Vicenza grazie alla quale sarà possibile per la stagione di danza 2023/2024 uno scambio tra pubblici da Padova a Vicenza e viceversa. Grazie alla convenzione, per i prossimi tre anni, saranno riservati agli abbonati della rassegna di danza “Calligrafie” del Teatro Verdi di Padova e agli abbonati della Stagione di Danza e dei Luoghi del Contemporaneo del Teatro Comunale di Vicenza tariffe speciali per assistere agli spettacoli delle rispettive rassegne.

La conferenza stampa durante la quale è stata sottoscritta la convenzione tra TSV e Teatro Comunale di Vicenza è stata anche l’occasione per la presentazione del programma della stagione di danza 23/24 del Teatro Verdi di Padova. La rassegna “Calligrafie” presenta una proposta internazionale, realizzata in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, di 7 appuntamenti, da fine ottobre a maggio.