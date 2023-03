VICENZA – Studente caduto dal settimo piano, sarebbe stato un incidente

Sembra aver trovato una svolta il caso di via Asenauer, dove martedì 21 marzo Roberto Miron, liceale di sedici anni, è caduto dal settimo piano di un appartamento, morendo sul colpo. Come riporta Il Giornale di Vicenza, alle origini del gesto non ci sarebbe stata la volontà di togliersi la vita, e nemmeno qualche sfida social, come avevano inizialmente ipotizzato gli inquirenti.

In base alle ricostruzioni, Roberto si sarebbe trovato vicino alla finestra del bagno, nella casa della nonna dove si era recato assieme alla famiglia per festeggiare il compleanno. A un certo punto, il cellulare sarebbe caduto nel terrazzo del piano di sotto. L’adolescente, quindi, si sarebbe calato dalla finestra e sarebbe saltato nel terrazzo. Dopo avere ripreso il cellulare, avrebbe tentato di tornare al piano superiore, arrampicandosi: sarebbe stato in quel frangente che il ragazzo sarebbe scivolato, precipitando nel vuoto.

La dinamica della caduta, la zona in cui è stato trovato e la posizione del corpo avrebbero fatto pensare a una caduta accidentale, e carabinieri e vigili del fuoco, giunti sabato mattina in via Adenauer per i rilievi, avrebbero trovato conferme in tal senso. Nel frattempo, questa mattina alle 10:45, alla chiesa dei Ferrovieri, si terrà il funerale.