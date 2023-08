VICENZA – Straniero in prova ai servizi sociali fermato con decine di involucri di droga

Il 31 luglio alle 15.00 circa, a Vicenza, in via Rattazzi, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, O.C.H., trentenne, nigeriano, domiciliato in città, irregolare in Italia, gravato da precedenti e in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

L’uomo, mentre si trovava a bordo di un’autovettura condotta da un connazionale, è stato notato dai militari di pattuglia avere un atteggiamento sospetto consistito nel non fermarsi su suggerimento ottenuto con un cenno da parte di terzo soggetto a piedi rimasto ignoto.

O.C.H. non si era accorto di essere seguito a breve distanza dall’auto dei Carabinieri.

Immediatamente fermata l’autovettura ed i relativi occupanti, sono stati sottoposti a controllo, durante il quale uno dei due mostrava agitazione. La perquisizione personale, consentiva di rinvenire 21 involucri, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente gr. 36 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché la somma di € 450,00, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori 16 grammi della

stessa sostanza stupefacente, oltre a materiale utile al confezionamento.

Lo stupefacente, la somma di danaro e gli oggetti trovati, venivano sottoposti a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di tiro veniva temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi nella mattinata odierna.

L’arresto veniva convalidato ed il soggetto collocato agli arresti domiciliari.