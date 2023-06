VICENZA – Stabilizzati 20 lavoratori della Serenissima Ristorazione

Lo scorso 12 giugno (ma per ragioni tecniche e normative è stato reso noto solo oggi) è stato sottoscritto un importante accordo di stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Centro di confezionamento di Serenissima Ristorazione a Vicenza.

Una ventina di lavoratori e lavoratrici in part time chiedevano migliori condizioni economiche ed organizzative reclamando, in particolare, il consolidamento delle ore di supplementare (lo straordinario del part-time) svolte in modo continuativo dal personale composto in prevalenza da donne.

Il testo concordato, frutto di un lungo lavoro di confronto tra le parti, entra in vigore dal 1 luglio 2023 e prevede la trasformazione volontaria fino 35 ore settimanali di lavoro.