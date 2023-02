VICENZA – Sfonda il lunotto di un’auto in corso Palladio: oggi incontra la vittima e le chiede scusa

Nella mattinata di ieri una vettura in transito lungo corso Palladio era stata danneggiata da un individuo che ne aveva sfondato il lunotto posteriore fuggendo poi in monopattino. Da subito sono scattate le indagini anche da parte della Polizia Locale di Vicenza che, grazie alle foto diffuse a mezzo stampa e alle testimonianze, ha operato a 360° per la ricerca del responsabile.

Nella serata di ieri, giovedì 2 febbraio, l’autore del gesto si è costituito spontaneamente presso la caserma del Carabinieri dichiarandosi, fin da subito, colpevole e di essere pronto a risarcire i danni provocati all’automobile. Oggi all’interno del Comando di Polizia Locale di contra’ Soccorso Soccorsetto, è avvenuto un incontro tra il cittadino responsabile dell’accaduto e la vittima del danno che ha ricevuto le scuse ed il pentimento da parte dell’uomo, alla presenza anche del vicecomandante Nives Pillan.