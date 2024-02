Raffica di furti e spaccate a Vicenza nel corso della note. Malviventi hanno preso di mira tre locali fra viale Verona e Corso San Felice (Spiller, Sushi King e La braceria). L’altra notte invece avevano colpito l’ottica Demenego

Presi di mira anche tre appartamenti di una palazzina in contra’ Do Rode. Malviventi sono entrati da un cortile interno forzando le finestre. Ancora in corso di quantificazione i danni e l’entità dei furti