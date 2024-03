2 persone denunciate per furto su auto fuori da una scuola

Qualche giorno fa una signora aveva parcheggiato la propria autovettura per pochi minuti

nei pressi di una scuola di Marano Vicentino. Al suo ritorno, la donna constatava che dall’interno

dell’autovettura era stata asportata la propria borsa contenente soldi, documenti ed effetti personali.

Nella tarda mattinata dello stesso giorno si recava presso gli uffici di Schio del Consorzio Polizia

Locale Alto Vicentino, formalizzando apposita denuncia.

Personale di questa Polizia Locale provvedeva ad eseguire una specifica attività d’indagine

incrociando quanto rilevato da telecamere e varchi Targa System. Tale attività permetteva

l’individuazione degli autori del furto e del mezzo utilizzato per la commissione del reato. Nel

pomeriggio dello stesso giorno gli agenti provvedevano al sequestro del mezzo utilizzato per

commettere il furto e ad acquisire ulteriori fonti di prova. Il tutto veniva posto a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria.

Entrambi i soggetti venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto in concorso. Inoltre veniva

chiesto il Foglio di Via Obbligatorio per anni 3 dal comune di Marano Vicentino.